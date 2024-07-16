Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 08.30’da Ulalar Mahallesi, Ulalar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Feriz Ertemiz idaresindeki 06 COU 95 plakalı otomobili ile Mehmet Celep yönetimindeki 52 AL 217 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Mehmet Celep, Safiye Ertemiz, Feriz Ertemiz, Niyazi Bişgen, Güler İşık, Aynıgün Alay ve Beren Şenkal yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.