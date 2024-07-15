Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Sivas - Erzincan kara yolu Refahiye ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine iki otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan 4 yaralı AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.Yaralılar kaza mahallindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.