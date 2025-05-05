Erzincan’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan merkez Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.E. idaresindeki 61 ACN 838 plakalı otomobil 17 yaşındaki Mertcan Ş’nin kullandığı motosikletle çarpıştı.Motosikletten savrulan Mertcan Ş., ambulansla yaralı ve bilinci kapalı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mertcan Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.