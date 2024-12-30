Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; toplamda 33 yıl 4 ay 27 gün hapis cezası olan 15 şahıs, ifadeye yönelik 5 şahıs, adli para cezası olan 3 şahıs olmak üzere toplam 23 şahıs yakalandı.Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca “Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek Veya Yaptırmak Veya Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek” suçundan “7 Yıl 11 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,- “Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek Veya Yaptırmak Veya Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek” suçundan “3 Yıl 1 Ay 15 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,- “TCK 204/1” suçundan “2 Yıl 1 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,- “Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek,Bulundurmak Ve Kullanmak” suçundan “1 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,- “Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak Ve Kullanmak” suçundan “1 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,- “2863 SKM” suçundan “1 Yıl 1 Ay 10 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,- “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan “8 Ay 10 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,- “Basit Yaralama” suçundan “5 Ay 18 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,- “Askeri Ceza Kanununa Muhalefet” suçundan “4 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,- “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama” suçundan “4160 TL Adli Para Cezası” bulunan 1 şahıs,- “Tehdit” suçundan “2800 TL Adli Para Cezası” bulunan 1 şahıs,- “Basit Yaralama” suçundan“1860 TL Adli Para Cezası” bulunan 1 şahıs,Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce “İftira” suçundan “İfadeye Yönelik” aranması bulunan 1 şahıs,Refahiye İlamat ve İnfaz Bürosu’nca “Şiddet Kullanarak, Hayvanlarla, Ölmüş İnsan Bedeni İle İlgili Müstehcen Yayın Üretmek Ve Satmak” suçundan “1 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,Tercan Sulh Ceza Hâkimliği’nce “izinsiz olarak define araştırmak” suçundan “İfadeye Yönelik” aranması bulunan 1 şahıs,Antalya Asliye Ceza İlamat Masası’nca “Kamu Malına Zararverme” suçundan “6 Yıl 5 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,Antalya 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nce “Hakaret” suçundan “İfadeye Yönelik” aranması bulunan 1 şahıs,Ankara Ağır Ceza İlamat Masası’nca “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama” suçundan “4 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,- “Çocuğu Veya Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Kişiyi Öldürme” suçundan “9 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,İstanbul Anadolu 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nce “Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan “1 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nce “Dolandırıcılık” suçundan “İfadeye Yönelik” aranması bulunan 1 şahıs,Elazığ Yerel İlamat Masası’nca “Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma” Suçundan 3 Ay 22 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası” bulunan 1 şahıs,Patnos Sulh Ceza Hâkimliği’nce “Dolandırıcılık” suçundan “İfadeye Yönelik” aranması bulunan 1 şahıs,Toplamda 33 yıl 4 ay 27 gün hapis cezası olan 15 şahıs, ifadeye yönelik 5 şahıs, adli para cezası olan 3 şahıs olmak üzere toplam 23 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi"Erzincan halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir.".