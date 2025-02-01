Erzincan’da "Sosyal Medya Hesapları" üzerinden "Silahlı Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında "Sosyal Medya Hesapları" üzerinden "Silahlı Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları tespit edilen D.A.P. ve D.K. isimli 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.