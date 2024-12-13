Sosyal medya platformlarında oluşturulan ve anonim olarak kullanılan itiraf sayfaları, teyitsiz bilgi paylaşımı ile tehlike saçmaya devam ediyor.Son dönemlerde sosyal medyadaki dedikodu ve itiraf sayfaları birçok vatandaşı zor durumda bırakıyor. Sosyal medya sayfalarında anonim olarak yapılan paylaşımlara takipçiler tarafından yorumlar yapıyorlar. Teyitsiz bilgiler ve telif hakkı doğabilecek fotoğraf ile videoları hak sahibinden izinsiz olarak paylaşılan sayfaların gün geçtikçe sayıları artıyor. Özellikle okulların isimleri kullanılarak açılan itiraf sayfalarında kişilerin özel hayatı “itiraf” ve “dedikodu” adı altında paylaşılıyor. Üniversitelilerin de aktif olarak kurduğu ve sayılarının çok olduğu bu anonim platformlarda siber zorbalık yapılıyor. Sayfa sahipleri bu paylaşımlardan ve içeriklerden dolayı gelen takipçiler sayesinde hem para kazanıyor hem de sayfasını bir tehdit aracı olarak kullanıyor. Son dönemlerde ise, kentlerin isimleri kullanılarak açılan ve telif hakkı doğabilecek görüntülerin yayınlandığı sayfalara, görüntülerin sahipleri tepki gösterirken birçoğu hukuk yoluyla haklarını arayacaklarını belirtti.Bilişim uzmanları da, izinsiz paylaşılan fotoğraflar, video ve yazılarla ilgili savcılığa şikayette bulunulması gerektiğini belirtiyor.