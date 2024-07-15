Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlamaları kapsamında Garnizon Şehitliği’nde Kent protokolünün katılımı ile dualar edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.Garnizon Şehitliğinde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edildi. Daha sonra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehitlik defterine günün anısına mesajını yazarak imzaladı.Vali Aydoğdu, Garnizon Şehitliği defterine yazıp imzaladığı satırları şöyle: “Bugün burada, demokrasi ve milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı anmak için toplandık. 15 Temmuz 2016 gecesi, hain bir darbe girişimiyle milletimizin iradesi ve demokrasimiz hedef alınmış, ancak şanlı ecdadımızın mirasını yaşatan yürekli evlatlarımızın destansı direnişiyle bu hain plan bertaraf edilmiştir.Sizler, bu milletin onurlu evlatları olarak, vatan toprağına düşerken istiklalimizi ve istikbalimizi bizlere emanet ettiniz. Kanınızla suladığınız bu topraklarda, aziz milletimiz, demokrasiye ve millî iradeye olan bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Şehitlerimizin kahramanlıkları, tarihe altın harflerle kazınmış birer destandır. Sizlerin fedakârlığı, gelecek nesillere ilham kaynağı olacak ve daima hatırlanacaktır. Bu millet, sizlerin aziz hatırasına layık olma gayretiyle, vatanına ve demokrasisine sahip çıkmaya devam edecektir.Ruhunuz şad olsun. Sizleri rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Huzur içinde uyuyun, bizler buradayız ve sizlerden aldığımız emaneti sonsuza dek koruyacağız.”Erzincan Garnizon Şehitliğinde ki programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Belediye başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcıları, İl Jandarma komutanı J. Kd. Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, gaziler, emniyet personelleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.