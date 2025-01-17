Erzincan’da il ve ilçelerde görev yapan veteriner hekimlerin resmi numune alma işlemlerinde izleyecekleri yol ve dikkat edecekleri hususlar konusunda eğitim verildi.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimlerin numune alma konusunda mevzuatlara uygun olarak yapacakları iş ve işlemler konusunda eğitim programı düzenlendi.Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları tarafından verile eğitim programında hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında numune kapları, numune alma şartları, numune saklama şartları, numune gönderme gibi işlemlerde dikkat edilecek hususlar konusunda çeşitli bilgiler verildi.Toplantıya katılan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, hayvan hastalıkları ile mücadele ve resmi işlemlerde numune almanın önemine değindi. İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, toplantıya katılan veteriner hekimlere teşekkür ederek, numune alma konusunda gerekli mevzuatlara titizlikle uyulmasının son derece büyük önem taşıdığını kaydetti.