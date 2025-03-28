Erzincan’da Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınların listesi belirlendi.Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü Erzincan’da nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü (31 Mart Pazartesi) nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik CaddesiGül Ekmek Kardeşler Fabrikası - İplik Fabrikası CaddesiMevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesiİlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat CaddesiAydın Ekmek Fabrikası - Ordu CaddesiCanmer Ekmek Fırını - Kızılay MahallesiAsel Fırını - Demirkent MahallesiGümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu MahallesiSomuncu Baba Fırını - Barbaros MahallesiÇorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim MahallesiMis Ekmek Fırını - Adnan Menderes CaddesiRamazan Bayramının üçüncü günü (1 Nisan Salı)Ertuş 2 Ekmek Fırını - Kırklar CaddesiYıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin MahallesiOsmanlı Fırını - Çukurkuyu MahallesiKardeşler Ekmek Fırını - Vali Recep Yazıcıoğlu CaddesiÇötenoğlu Ekmek Fırını - Kızılay MahallesiKaradeniz Ekmek Fırını - Demirkent MahallesiEr Mercan Ekmek Fırını - Mimar Sinan MahallesiEğinlioğlu Ekmek Fırını - Merkez ÇarsısıYıldız Ekmek Fırını - Fatih MahallesiSevcan Ekmek Fırını - Buğday MeydanıGeçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi