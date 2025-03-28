Erzincan’da Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınların listesi belirlendi.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü Erzincan’da nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü (31 Mart Pazartesi) nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;
Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik Caddesi
Gül Ekmek Kardeşler Fabrikası - İplik Fabrikası Caddesi
Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi
İlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi
Aydın Ekmek Fabrikası - Ordu Caddesi
Canmer Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Asel Fırını - Demirkent Mahallesi
Gümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi
Somuncu Baba Fırını - Barbaros Mahallesi
Çorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim Mahallesi
Mis Ekmek Fırını - Adnan Menderes Caddesi
Ramazan Bayramının üçüncü günü (1 Nisan Salı)
Ertuş 2 Ekmek Fırını - Kırklar Caddesi
Yıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin Mahallesi
Osmanlı Fırını - Çukurkuyu Mahallesi
Kardeşler Ekmek Fırını - Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi
Çötenoğlu Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Karadeniz Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi
Er Mercan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi
Eğinlioğlu Ekmek Fırını - Merkez Çarsısı
Yıldız Ekmek Fırını - Fatih Mahallesi
Sevcan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı
Geçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi