Erzincan’da “Mevlid-i Nebî ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası” çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında Erzincan İl Müftülüğü’nde konferans düzenlendi.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu’nda yapıldı ve yoğun bir katılım sağlandı. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşların yer aldığı bu program, Erzincan’daki dinî ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı.Terzibaba Camii İmam Hatibi Mustafa Avni Çelik’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, haftanın anlam ve önemini anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Bu görsel sunum, hem Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın hem de Mevlid-i Nebî haftasının manevi atmosferini güçlü bir şekilde yansıtarak katılımcılar arasında derin bir etki bıraktı. Programın açılış konuşmasını Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu gerçekleştirdi. Fakirullahoğlu, konuşmasında bu özel haftanın amacını ve toplum üzerindeki önemini vurguladı. Camilerin, yalnızca ibadet edilen yerler olmadığını, aynı zamanda toplumun bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği mekânlar olduğunu ifade etti. Fakirullahoğlu, din görevlilerinin de bu süreçte toplumun rehberleri olarak önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, onların eğitim ve ahlak yönünden topluma yol gösterici olduklarının altını çizdi. Bu anlamlı hafta vesilesiyle, camilerin toplumsal ve manevi anlamda ne denli kıymetli bir yer tuttuğunu vurgulayan Fakirullahoğlu, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı pekiştirmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi. Açılış konuşmasının ardından konferans bölümüne geçildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" başlıklı bir sunumunu gerçekleştirdi. Konferans, dinleyenlerin büyük bir dikkat ve ilgiyle takip ettiği önemli bir sunum olarak öne çıktı. Katılımcılar, Peygamberimizin örnek şahsiyetine dair verilen bu önemli mesajları dikkatle dinledi. Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Prof. Dr. Halis Aydemir’e teşekkürlerini sunarak günün anısına misafir konuşmacıya Erzincan’a özel bir bakır işlemeyi hediye olarak takdim ettiler.