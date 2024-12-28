Erzincan’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 21 kişi yaralandı.Kaza, saat 10. 05 sıralarında Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul’un Kartal ilçesinde vefat eden vatandaşın cenazesi Erzincan’ın Üzümlü ilçesine getirilirken freninin patlaması üzerine Temsa marka otobüs şarampole uçtu. Kazada otobüsle cenaze için gelen 1’i ağır toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Erzincan’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralı otobüs sürücüsü haricinde diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.