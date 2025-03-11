Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Eczacılık Fakültesi işbirliğiyle "Orada Dur!" adlı panel düzenlendi.Panel, EBYÜ Deprem Teknoloji Enstitüsü Konferans Salonunda gerçekleşti. Panelde, şiddetin tanımı, şiddetin türleri, KADES uygulaması ve süreci, kadına şiddetin hukuki boyutu ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile ilgili öğrencilere bilgiler verildi.Panel soru-cevap bölümünden sonra panelistlere belge takdim edilmesiyle sona erdi.