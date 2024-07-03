Erzincan’da başlatılan “Köyümde 3 Gün” projesiyle lise öğrencileri köy hayatını yerinde yaşayacaklar.“Köyümde 3 Gün” projesi 03-04-05 Temmuz 2024 tarihlerinde Erzincan merkeze bağlı Aydoğdu, Tatlısu ve Binkoç köylerinde başlayacak olup, daha sonra diğer köylerde proje devam edecek.3, 4 ve 5 Temmuz’da gerçekleşecek olan “Köyümde 3 Gün” projesine katılacak 18 öğrenci için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 8 öğretmen ve AFAD İl Müdürlüğünden 3 personel görevlendirildi.Öğrenciler, oluşturulan faaliyet programına uygun şekilde, görevli öğretmenler, görevli AFAD personelleri ve köy muhtarı gözetiminde faaliyetlerini gerçekleştirecek.Erzincan Valiliğinden konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, “Köyümde Üç Gün projesiyle farklı liselerden gençlerimizi üç günlüğüne köylerimize yolcu edeceğiz. Çapa yapacaklar, bahçe sulayacaklar, kuzu güdecekler. Telefon, tablet yok. AFAD Müdürlüğü ve muhtarlarımızın kontrolünde olacaklar. Hayata dair gerçek ve keyifli hatıralar biriktirecekler.” ifadelerine yer verildi.