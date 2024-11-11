Erzincan’da kirlenmiş ya da kirlenme tehdidi altındaki suların belirlenmesi, nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi tarım uygulamaları kodunun hazırlanması, tarımsal eylem planlarının hazırlanması ve izleme ağı ve raporlama sisteminin kurulması amacıyla nitrat kirliliği düzenli olarak izleniyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü ekipleri, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini tespit ve önlemeye yönelik çalışmalar yürütüyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kirlenmiş ya da kirlenme tehdidi altındaki suların belirlenmesi ve nitrata hassas bölgelerin tespiti amacı ile üç ayda bir olmak üzere numune alıyor. Erzincan merkez ilçede 13 adet, Çayırlı İlçesinde 5 adet, Kemah İlçesinde 7 adet, İliç İlçesinde 2 adet, Refahiye İlçesinde 3 adet, Üzümlü İlçesinde 5 adet ve Tercan İlçesinde 3 adet olmak üzere toplam 38 adet aktif istasyondan alınan numunelerde sıcaklık, pH, doymuş oksijen, klorofil ve elektrik iletkenliği açısından ölçümler sahada, Nitrat, Toplam Azot, Orta Fosfat ve Toplam Fosfor analizleri ise Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şubesi’nde yapılıyor. Bu amaçla geçtiğimiz yıl Erzincan’da 33’ü yüzey 5’i yeraltından olmak üzere toplam 38 kaynaktan 168 adet numune toplanarak 1518 ölçüm gerçekleştirildi.Yapılan çalışmalar ve alınan numunelerin incelenmesi sonucunda Erzincan genelinde nitrata hassas bölge bulunmadığı bildirildi.