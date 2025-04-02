Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi yapılan meyve fidanları satışa çıkarıldı, fidanlar ilk günde yoğun ilgi gördü.Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2025 yılı 20 bin adet ile sınırlı olan meyve fidanlarının satışı başlatıldı. 40 personel satışa çıkarılan meyve fidanları için sahada görev aldı.Meyve fidanları merkez köylerden, ilçe ve çevre illerden gelen üreticilerden yoğun ilgi gördü. Vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışan ekiplerce fidan satışlarının hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Fidan satışımız hafta sonuna kadar devam edecek olup hava şartları ve yoğunluk nedeniyle oluşabilecek aksaklıklar için gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.