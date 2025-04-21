Erzincan’da meyve bahçelerinde ekonomik kayıplara yol açan baklazınnı zararlısına karşı mücadele dönemi başladı.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, özellikle meyve bahçelerinde büyük ekonomik kayıplara neden olan baklazınnı zararlısına karşı çiftçileri uyardı.Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı uyarılarda özellikle ilkbaharda meyve ağaçlarının ve diğer bitkilerin çiçek açtıkları zaman ortaya çıkan ve genellikle çiçeklerle beslenen baklazınnı erginlerine dikkat çekti.Çiftçilere yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:"Çiçek tomurcuklarını ve meyvelerini yiyerek zarar yapan bu zararlılar ile zorunlu olmadıkça kimyasal mücadele tavsiye edilmiyor. Baklazınnı ile mücadelede kültürel önlemler önem kazanıyor. Baklazınnı erginleri, yaklaşık 10 mm boyda ve siyah mat renklidir. Vücudunun üzeri sık ve oldukça uzun sarı tüylerle kaplıdır. Kın kanatların üzerinde beyaz lekeler bulunur. Kışı ergin döneminde toprakta geçirir. İlkbaharda, meyve ağaçlarının ve diğer bitkilerin çiçek açtıkları zaman çıkan erginler, daha çok çiçeklerle beslenirler.Zarar şekli, erginler, meyve ağaçları ve diğer bitkilerin çiçeklerinin dişi ve erkek organlarını, genç yaprakları, tomurcuk ve meyveleri yiyerek zarar verirler. Bu yüzden ağaçlarda meyve tutumu olmaz.Zararlı olduğu bitkiler; Baklazınnı polifag bir zararlıdır. Bütün meyve ağaçları, bağ, hububat, süs bitkileri, bazı sebze ve yabancı otlarda beslenerek zarar yapar.Mücadele yöntemleriKültürel önlemler; ağaçların çiçekli olduğu dönemde yapılacak kimyasal mücadele, döllenmeyi sağlayan balarısı ve diğer böceklere zararlı olduğu için, Baklazınnı mücadelesinde kültürel önlemler çok önemlidir. Toprak işlemesi ile toprakta bulunan yumurta, larva ve erginlerin zarar görmesi ve böylece zararlı popülasyonunun düşmesi sağlanmalıdır.Mekanik mücadele; Baklazınnı erginleri, günün güneşli saatlerinde çok hareketlidir. Bu nedenle, erginlerin az hareketli oldukları sabahın erken saatlerinde, ağaçların altına çarşaflar serilmeli ve ağaçlar kuvvetlice silkelenerek, ergin böceklerin çarşafın üzerine düşmesi sağlanmalı ve düşen böcekler toplanarak öldürülmelidir.Biyoteknik mücadele; ağaçların altına mavi renkli leğenler yerleştirilir ve bu kaplar yarıya kadar su ile doldurulur. Ergin böcekler, mavi renge yönelerek, kapların içindeki suya düşer. Düşen böcekler, toplanarak imha edilir.Kimyasal mücadele; bu zararlı ile mücadelede, çok zorunlu olmadıkça kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir. Popülasyonun çok yüksek olduğu bahçelerde, bir miktar arı kaybı da göze alınarak, uygun bir ilaç kullanılarak kimyasal mücadele yapılabilir. Mücadeleye karar verebilmek için, Baklazınnı erginlerinin ve zararının görülmesi gerekir. Bu nedenle, ağaçların pembe tomurcuklarının görüldüğü zamandan itibaren, erginlerin çıkışı gözlenmelidir."