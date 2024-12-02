Erzincan’da köy muhtarlarının talepleri doğrultusunda oluşturulan mera ıslah projeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse ediliyor.Erzincan’da ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. 2024 yılında tamamlanan ıslah çalışmalarında Çağlayan beldesi merasına hayvan içme sulukları, su ishale hattı, mera alanlarında bulunan gerekli görünen yerlerdeki drenajların açılması ve mevcut drenajların temizliği yapıldı. 2024 yılında Çağlayan merası ıslah çalışması tamamlanarak bahar aylarında yeniden hizmete sunulacak.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki mera ıslah çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. 435 bin hektar mera alanının bulunduğu Erzincan’da mera ıslah çalışmalarına ağırlık veriliyor. Meradaki toprağa zararlı ve bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyen taban suyu seviyesini bitki kök bölgesinin altında kontrolde tutulması amacı ile Erzincan İli Merkez İlçesinde bulunan Çağlayan Beldesi ve Sütpınar Köyü meralarının ıslah projeleri tamamlandı.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin yaptığı açıklamada; " Mera, yaylak ve kışlakların bakım ve ıslahlarının yapılarak verimliliklerinin artırılması, korunması ve yem bitkileri ekilişlerinin artırılarak kaliteli kaba yem üretiminin artırılması gerekiyor. Uygulanan mera ıslah projeleri ile mevcut meralarımızın otlatma kapasitelerini artırıyoruz. Bu açıdan mera ıslah projeleri çok isabetli ve başarılı olarak yürütülmektedir. Çiftçilerimizin projeye sahip çıkması, aşırı ve düzensiz otlatmadan kaçınması en büyük dileğimizdir. Mera ıslah projelerimizin yürütülmesindeki büyük desteklerinden dolayı Bakanlığımıza, muhtarlarımıza ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Mera ıslah projelerimizin hayata geçirilmesindeki çalışmalarından dolayı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılı için Bakanlığa sunulan 3 ıslah projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul görmüş olup, Erzincan’da 3 köy merası daha önümüzdeki yıl ıslaha alınacak.