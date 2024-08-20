Erzincan’da leyleklerin erken göçüyle vatandaşlar, bu yıl mest eden bir manzaraya şahitlik etti.Türkiye’den sıcak ülkelere doğru yola çıkan leylekler, bu yıl yaklaşık 15 gün erken göç etmeye başladı. Leylekler göç yolunda Erzincan semalarında fotoğraflandı. Erzincan merkezden Çağlayan Beldesinde bulunan Girlevik Şelalesine giden vatandaşlar gökyüzünde çok sayıda leyleği görünce şaşırdılar. Bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına park ederek bir süre leyleklerin görsel şölenini izlediler.Havadaki leylekleri izlemenin kendisine terapi gibi geldiğini ifade eden Murat Elaldı, “Girleviğe giderken bir anda havada çokça leyleğin uçtuğunu görünce şaşırdım. İlk akbaba sürüsü sandım. Daha sonra dikkatli bakınca leylek sürüsü olduğu anlaşılır hale geldi. Göç ediyorlar” dedi.Öte yandan leyleklerin erken göç hareketlerini inceleyen uzmanlar ise bu durumu kış aylarının beklenenden daha soğuk ve kar yağışlı geçebileceğinin işareti olarak yorumladı.