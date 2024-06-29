Erzincan’da Ulalar Yerleşkesi ve Ekşisu Bölgesi’nde toplam 30 dönümlük alanda kurulan lavanta bahçeleriyle ilgili çalışmalar hız kesmeden sürüyor.Lavanta bahçelerinin oluşturulmasıyla birlikte, Erzincan’ın benzersiz coğrafyasında lavanta yetiştiriciliğinin potansiyelini artırmayı hedefleyen Erzincan Belediyesi, bölgedeki tarımsal çeşitliliği zenginleştirmeyi amaçlıyor. Lavanta, hem görsel estetiği hem de aromatik özellikleriyle bölgenin tarımsal ve turistik değerine katkıda bulunacak.Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, lavanta bahçelerinin oluşturulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Doğal güzelliklerimizi koruma ve turizm potansiyelimizi artırma adına lavanta üretimine önem veriyoruz. Bu projelerimizle şehrimizi lavanta üretiminin merkezlerinden biri haline getirmeyi planlıyoruz." dedi.Lavanta bahçeleri sadece görsel bir güzellik sunmakla kalmayacak, aynı zamanda yerel ekonomiye de katkı sağlayacak. Üretimin artmasıyla birlikte istihdam olanakları genişleyecek ve tarımsal gelirlerin artırılmasına destek olacak.Erzincan Belediyesi lavanta üretimiyle ilgili çalışmalarını hayata geçirilmesiyle, Erzincan’ın lavanta üretimindeki potansiyeli önemli ölçüde artacak ve şehrin tarımsal çeşitliliği zenginleşerek turistik cazibesini güçlendirecek.