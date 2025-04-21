Erzincan’da haşerelerin ve sineklerin ürediği su kanallarında, sulak alanlarda, derelerde, çöp döküm sahalarında ve gübrelik alanlarda larva ilaçlaması sürdürülüyor.Etkin bir şekilde yapılan ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmelerini sağlamak amaçlanıyor.Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları havaların ısınmasıyla beraber yoğunlaştırıldı. Ekipler öncelikli olarak haşerelerin ve sineklerin ürediği alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan ekipler larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik olarak su kanallarında, sulak alanlarda, derelerde, çöp döküm sahalarında ve gübrelik alanlarda belirli periyodlar dahilinde ilaçlama çalışmalarına devam edecekler.