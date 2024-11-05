Yaz sezonunun sona ermesinin ardından kışlık sebzeler pazarlarda ve manavlarda yerini almaya başladı. Doğu Anadolu’nun sebze ve meyve ambarı Erzincan’da kışlık sebze hasadı başladı.Mükemmel coğrafi koşullarıyla Erzincan, birçok sebze ve meyvenin yetiştirilmesine olanak veriyor. Kadim Erzincan topraklarının bereketi, doğal su kaynaklarının temizliği ve Erzincan çiftçisinin emeği birleşince birbirinden lezzetli sebze ve meyveler rahatlıkla yetiştiriliyor.Son yıllarda seracılığa yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Yazlık sebzelerin yanı sıra marul, maydanoz, roka, karnabahar ve marul gibi kışlık sebzeler artık Erzincan çiftçisi tarafından yetiştiriliyor.Erzincan Bahçeliköy’de tarımla uğraşan Cihan Evcan, sera ve açık alanda kışlık sebze hasadına başladı. Üretici Cihan Evcan 12 dekarlık tarlasında karnabahar üreterek hasada başladı. Evcan aynı zamanda 4 dekarlık serada ise marul, roka ve maydanoz gibi kışlık sebzeleri üreterek hasat ediyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Bahçeliköy çiftçilerinden Cihan Evcan’ın sera ve tarlalarında ziyaret ederek Evcan’ın hasat mutluluğuna ortak oldu. Cihan Evcan’a tarımsal üretime katkılarından dolayı teşekkür eden İl Müdürü Şahin burada yaptığı açıklamada; “Erzincan yaz sezonunu geride bıraktı ve kış dönemine girdi. Ama tarımsal üretim kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Erzincan seralarında kışlık sebzeler yetiştiriliyor ve çiftçilerimiz bu işte de son derece başarılı. Erzincan olarak tarımsal anlamda sahip olduğumuz zenginliklerin farkındayız ve bunları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Valimizin talimatlarıyla Erzincan’daki sera varlığımızı artırmak amacıyla sürekli projeler geliştiriyoruz. Gerek Bakanlığımız gerekse Valiliğimiz bu noktada Erzincan çiftçisine büyük destekler sağlıyor. Şundan eminiz ki Erzincan’daki seralar yaz döneminde salatalık, domates gibi ürünler üretirken geçiş dönemlerinde de marul, maydanoz, roka gibi kışlık sebzeleri üretiyor. Sera varlığımız arttıkça üretimimiz de artacak. Biz kışlık sebze portföyünde de sadece Erzincan’a değil çevre illere de sebze üretmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah yakın zamanda bunu da başaracağız” diye konuştu.Üretici Cihan Evcan ise ziyaretinden dolayı Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin’e teşekkür ederek, “bu sezon 4 dekar seramızda maydanoz, marul ve roka yetiştiriyoruz. Ayrıca açık alanda yer alan 2 tarlamızda da karnabahar yetiştiriyoruz. Sezon gayet iyi geçiyor. Ürettiğimiz sebzenin kalitesi ortadadır. Elbette önümüzdeki yıllarda daha fazla üretmek istiyoruz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan devlet yetkililerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Erzincan olarak üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.