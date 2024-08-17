Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı kazada ölenlerin isimleri belli oldu.Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana gelen kazada ölenlerin isimleri belli oldu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçlardan cenazeleri çıkarılan 3 kişinin Mehmet Mehdi Serbest (46), Perihan Dişçi (48) ve Bilal Turhan (27) oldukları belirlendi.Kazada yaralanan Hatice Serbest (34) ikiz çocukları Şevval (9) ve Hazal Serbest (9) ile Süleyman Uras’ın (13) hastanedeki tedavileri devam ediyor. Anne ve ikizlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Süleyman Uras’ın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.