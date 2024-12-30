Erzincan’da cumartesi günü yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin otobüsün kaza yapmadan saniyeler öncesi seyir halindeki görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.Cumartesi günü saat 10. 05 sıralarında Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul’un Kartal ilçesinde vefat eden vatandaşın cenazesi Erzincan’ın Üzümlü ilçesine getirilirken Temsa marka otobüs şarampole devrildi. Kazada otobüs şoförü Ali Gülmüş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 20 yolcuda yaralandı.Kazanın saniyeler öncesi otobüsün seyir halindeki görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sakaltutan mevkiinde çekilen görüntüde otobüsün normal seyir halinde olduğu havanın kar yağışlı olduğu görüldü.