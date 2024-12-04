Erzincan’da besiciler, karla kaplı köylerde kışın tüm zorluklarına rağmen küçükbaş hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.Yazın hayvanlarını yaylalarda otlatan besiciler, havanın soğumaya başladığı ekim ayının sonlarına doğru köylerine dönüyor. Karla kaplı köylerinde günün büyük bölümünü hayvanlara ayıran besiciler, yazın istifledikleri ot, yonca ve samanı kar tabakasının altından çıkarıyor. Kızak ya da yük hayvanları aracılığıyla taşıdıkları otu, ezdikleri kar örtüsünün üzerine sererek hayvanlarını besleyen hayvan sahipleri, bu işlemi günde 2-3 kez tekrarlıyor.Ottan tasarruf etmek için de zaman koyun sürüsü karla kaplı araziye çıkarılarak kuru ağaç dalları, köklerle besleniliyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmeyen besicilerin mesaisi, ilkbaharın ortalarına kadar devam ediyor.Erzincan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Sazlıpınar köyünde yaşayan ve ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Mert Yılmaz, bu yıl kışın daha çetin geçtiğini söyledi.