Erzincan’da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden olurken eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi.Erzincan’ın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 200 rakımlı Erzincan - Gümüşhane sınırındaki Pöske Dağı Geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.Erzincan Valiliğince kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyuruldu.Yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre, ilimiz genelinde dün geceden itibaren devam eden yoğun kar yağışının 21 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi beklenmektedir. Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Erzincan il genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an kurslarında 21 Mart 2025 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ile engelli çocuğu bulunan kadın kamu personelleri, engelli ve hamile kamu çalışanları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.Öte yandan kar yağışının aralıklı olarak cumartesi günü de devam edeceği öngörülüyor.