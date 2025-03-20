Erzincan ve çevresinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle şehirlerarası karayollarında ulaşım durma noktasına geldi.Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ ve Sakaltutan geçitleri, Erzincan- Gümüşhane karayolundaki Ahmediye geçidi, Erzincan- Tunceli karayolundaki Pülümür Dağı geçidi ile Erzincan- Erzurum kara yolundaki Tepebaşı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için Karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.