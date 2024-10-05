Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Ocak Köyü’nde yaşayan kadınlar, köyleri için turizme yönelik yöresel yiyecek, içecek, hediyelik, ev ve el sanatları gibi ürünler üreterek kooperatif çatısı altında birleşmek istiyorlar.Ekonomik anlamda aile bütçesine ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla örgütlenme kararı alan kadınlar, yaz aylarında köyde, kış ayları döneminde ise İstanbul’da yaşıyorlar. Köyde bulundukları yaz aylarında ürettikleri yöresel ürünleri il dışından turizm turları ile Ocak köyünü ziyarete gelenlere tanıtmak isteyen kadınlar aynı zamanda bakanlıklar nezdinde desteklemeli uygulanan projelerden de faydalanarak üretici toplum olarak Ocak köyünün kültürel ve sosyo-ekonomik yapısının daha da iyileştirilmesini sağlamayı, köylerinin örf, adet gelenek ve göreneklerini yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyorlar.Amaçlanan proje kapsamında kooperatif kurmak isteyen kadınlar, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne talepte bulundu. Talebin ardından Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ekipleri Kemaliye’nin Ocak Köyü’ne gitti.Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sabri Karsavul başkanlığındaki ekip, işadamı Rıza Erman ve Köy Muhtarı Hüseyin Tamer ile birlikte şahısların bağışladığı tarihi eserlerin sergilendiği müze, türbe ve kültür merkezini ziyaret ederek Ocak köyü ve üreticilerin durumları ile ilgili bir inceleme yaptı.İncelemenin ardından Ocak Köyü’nde bulunan kültür merkezinde kadınlar ile toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda, kooperatifin tanımı, amacı, çalışma konuları, faydaları ve kooperatif kuruluşu işlemleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan desteklemeler konusunda köy kadınlarına geniş çaplı bilgilendirme yapıldı.Ocak Köyü kadınları kuracakları kooperatif ile tarım ve turizmin gücünü kullanarak kırsal turizm amaçlı bir kooperatif kurarak, üretmek, kazanmak ve köylerini tarım turizm çatısı altında tanıtmak istediklerini belirttiler.