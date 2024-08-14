Erzincan’da yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılırken çilekte ikinci kez hasat başladı.İlkbahar meyvesi olarak bilinen çilek Erzincan’da tarladan hasat edilmesiyle birlikte satışa sunuluyor.Erzincan merkeze bağlı Tatlısu Köyü’nde çilek üretimi yapan Fikret Ateş, Mayıs ve Haziran aylarında hasadını yaptığı çilek tarlasından, Ağustos ayında ikinci hasadını gerçekleştiriyor. Çilek müdavimlerinin yoğun ilgi gösterdiği Ağustos çileği adeta yok satıyor.Büyükşehirden memleketine dönerek tarımsal üretime giren girişimcilerden biri olan Fikret Ateş, her yıl tarım alanlarını genişletiyor.Çilekte yılda iki kez hasat yaptıklarını kaydeden Fikret Ateş, üreticilere seslenerek çileğin iyi gelir getiren bir ürün olduğunu söyledi.Erzincan’da yetişen çileğin tadı ve aromasının tüketicilerin damak zevkine hitap ettiğini, çok beğenildiğini belirten Ateş, çilek üretiminde iki yılı geride bıraktıklarını, il dışından yoğun siparişlerin geldiğini kaydetti. Ateş, Erzincan Valiliği ve Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün destekleri ile Erzincan’da ekim üretim alanlarının artırılacağını belirtti.Erzincan’da çilek üretiminde Ağustos ayında başlayan ikinci hasat döneminin Kasım ayı sonlarına kadar devam etmesi bekleniyor.