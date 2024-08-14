Elazığ’da başıboş köpeklerin kovaladığı esnada kaçarken yere düşen şahıs yaralandı.Olay, Baskil İlçesine bağlı Yalındamlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.T,, gece saatlerinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısında kaçan Y.T., yere düşerek yaralandı. Yardım sesini duyan köylülerin müdahalesi ile köpekler uzaklaştırılırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Köylüler gece saatlerinde sürü halinde köpeklerin gezdiğini ve bu sorunun çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.