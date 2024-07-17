Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye mücavir alanları içerisinde 630 dönüm arazi üzerine ekim yapılan hububat tarlalarında biçerdöver ile hasat işlemleri başladı.Ziraat mühendislerinin kontrolünde ekilebilir alanların ekilmesini sağlamak, üreticilere hangi ürünlerin, hangi çeşitlerin daha verimli olduğunu gösterebilmek ve ekilebilir olduğunu vatandaşlar ile paylaşmak için 630 dönüm arazide ekimi yapılan buğday ve arpaların biçerdöver ile hasat işlemleri başladı.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ziraat mühendislerinin kontrolünde tarlalarda yetiştirilen buğday ve arpaların biçim çalışmaları Ziraat Mühendisi Veda Şan Bayram, gözetiminde devam ediyor.