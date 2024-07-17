Erzincan’da İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan 505 dönümlük Erzincan Toplu Sera Bölgesinde ilk kazma vuruldu.5 - 15 dönüm arasında toplam 30 ayrı parsele ayrılarak 30 farklı alt yükleniciye kiralanan alanlarda Erzincan İl Özel İdaresi seraların iç yolları ve ana yolları için çalışmalara başlarken, Devlet Su İşleri 82. Şube Müdürlüğü ekipleri de drenaj kanallarını temizleme çalışmalarına başladı.Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özker, Tarım İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, TKDK İl Koordinatörü Metin Bektaş, DSİ 82.Şube Müdürü Ragıp Tamer Yılmaz ve teknik ekiplerle birlikte alanda incelemelerde bulundu.IPARD 3 Hibe Destek Programı kapsamında 15 Ağustos da sona erecek hibe desteklemeleri için Alt yükleniciler tarafından projeler hazırlanarak TKDK’ya başvuru yapılacak.Oluşturulacak Erzincan Toplu Sera Bölgesinde birinci ürün olarak yıllık 8.500 ton domates, ikinci ürün olarak yıllık 2.5 milyon adet marul hasadı hedeflenirken yaklaşık 700 kişilik ilave istihdam ve ilimiz ekonomisinde 200 milyon TL’lik nakdi döngü katkısı ortaya çıkacak.