Erzincan’da göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan 2 kişi tutuklandı.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Erzincan’a gelen bir araç içerisinde yurda yasadışı yollardan giren 4 yabancı uyruklu şahıs olduğu görülmüş, yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine gönderildi.Ayrıca G.Y. ve H.K. isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.