Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 16 Ekim 2024 Dünya Gıda Günü’ne özel olarak gençlere video çekme çağrısında bulundu.16 Ekim Dünya Gıda Günü’nün bu yılki teması gıda hakkı olarak belirlendi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere gıda hakkı konulu video çekme çağrısı yapıldı.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce konu ile ilgili gençlere çağrıda bulunularak; “Tüm öğrencilere çağrı! ’GIDA’ hakkının sizin için ne anlama geldiğini anlatan 30 saniyelik kısa bir video çekmenizi istiyoruz. Kendiniz veya sınıf arkadaşlarınızla ilgili kısa videonuz “Dünya Gıda Günü” internet sitesinde ve 17 Ekim’deki Gençler Dünya Gıda Günü okul buluşmasında yer alabilir. Bu küresel girişimin amacı, çeşitli, besleyici, uygun fiyatlı, güvenilir ve sürdürülebilir gıdaların önemi hakkında farkındalık oluşturmayı ve herkesin yararı için tarlalarımızda, balık ağlarımızda, pazarlarımızda ve sofralarımızda nasıl daha fazla çeşitlilikte besleyici gıdaların bulunması gerektiği konusunda ilgi duyan herkesi bilinçlendirmektir. Son başvuru tarihi 13 Eylül 2024.Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için ’gıda hakkının’ kendileri, toplumları ve gezegen için ne anlama geldiğine dair küresel bir tartışma oluşturmak adına düşüncelerini paylaşan gençlerin videolarını görmek istiyoruz. Haydi!” ifadelerine yer verildi.Video çekerek bu etkinliğe ortak olmak isteyen gençler, videoları ile birlikte Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekler.