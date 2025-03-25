Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geçen Karasu Nehri’nde tutulan Fırat balıkları Erzincan’da tezgahları şenlendiriyor.Karasu Nehri’nde balıkçıların avladığı Fırat balıkları her gün taze olarak vatandaşla buluşturuluyor.Öte yandan tezgahlarda Fırat balığı bolluğu yaşanıyor. Erzincan’da en çok rağbet gören balık çeşitlerinden olan Fırat balığı kilosu 250 TL’den alıcı buluyor.Tezgahların dolu olduğunu ve satışların iyi olduğunu ifade eden esnaf Sinan Atasever, "Karasu Nehri’nde yakalandı bu balıklar. Biz kesip satıyoruz alıcısı da çok şükür var" dedi. Balıkların daha büyükleri de olduğunu söyleyen Atasever, "Bazen dev Turna balığı oltaya vuruyor ve bizde tezgâhlarımızda satıyoruz. Balığın fiyatı geçen yıl ile aynı. Kilosunu 250 TL’den satışa sunuyoruz" şeklinde konuştu.