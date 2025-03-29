Erzincan’da Orman Haftası münasebetiyle çeşitli platformlarda ağaç dikimleri devam ediyor.Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart’ta başlayan Orman Haftası nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan’da Orman İşletme Müdürlüğü, öğrencilerle ağaç dikim şenliği düzenlediler. Erzincan Hacı Kamer Torun Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin gözetim ve rehberliğinde ağaç dikerek güzel bir gün geçirdiler. Öğrencilere göre ayarlanan program çerçevesinde öğrenciler hem ağaç dikimi gerçekleştirdiler hem de doğaya katkıda bulundular.