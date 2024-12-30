Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 11 dereceyle Refahiye’de kaydedildi.Gece en düşük hava sıcaklığı Kemaliye’de 2, İliç’te eksi 1, Üzümlü’de eksi 4, Kemah ve merkezde eksi 6, Tercan’da eksi 7, Çayırlı ve Otlukbeli’de eksi 9, Refahiye’de eksi 11 derece olarak ölçüldü.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Erzincan’ın batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.