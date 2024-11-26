Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 14 derece ile Otlukbeli’de ölçüldü.Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da İliç ve Kemaliye’de eksi 5, merkez ve Üzümlü’de eksi 6, Kemah’ta eksi 7, Tercan’da eksi 8, Refahiye’de eksi 9, Çayırlı ’da eksi 10, Otlukbeli’de eksi 14 derece olarak kaydedildi.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu, Erzurum, Ardahan ve çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.