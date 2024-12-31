Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 12 derece ile Otlukbeli ve Çayırlı’da ölçüldü.İl genelinde gece en düşük hava sıcaklığı sırasıyla ile Otlukbeli ve Çayırlı’da eksi 12, Refahiye’de eksi 9, Tercan’da eksi 8, Üzümlü’de eksi 7, Kemah’ta eksi 4, merkezde eksi 3, İliç’re 0, Kemaliye’de 3 derece olarak ölçüldü.Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.