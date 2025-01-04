Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 27 derece ile Otlukbeli’de ölçüldü.İl genelinde gece en düşük hava sıcaklığı sırasıyla Otlukbeli’de eksi 27, Çayırlı’da eksi 19, Refahiye’de eksi 14, Tercan’da eksi 12, Üzümlü’de eksi 10, merkezde eksi 9, Kemah’ta eksi 8, İliç’te eksi 3, Kemaliye’de eksi 1 derece olarak ölçüldü.Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.