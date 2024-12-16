Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 18 derece ile Çayırlı’da ölçüldü.İl genelinde gece en düşük hava sıcaklığı Kemaliye’de eksi 3, İliç’te eksi 5, Üzümlü’de eksi 7, merkez ve Kemah’ta eksi 8, Refahiye’de eksi 10, Tercan’da eksi 13, Otlukbeli’de eksi 15, Çayırlı’da eksi 18 derece olarak kaydedildi.Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.