Erzincan’da ağır seyreden kış şartları yaban hayatını olumsuz etkiledi. Soğuktan etkilenen kerkenez için ekipler seferber oldu.Erzincan’da soğuğa dayanamayan gündüz yırtıcı kuşları takımından kerkenez (Falco tinnunculus), Erzincan merkez Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu öğrencileri tarafından bulunarak, Okul Müdürü Lokman Yeniçeri’ye teslim edildi.Soğuktan etkilenen kerkenezi odasına alan Lokman Yeniçeri durumu Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bildirdi. Durumu öğrenen Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu’na giderek, bitkin halde bulunan kerkenezi incelemeye aldı. Veteriner Sağlık Teknikeri Kürşat Aydınlık tarafından yapılan incelemede kerkenezin gece soğuktan etkilenerek bitkin hale geldiği, herhangi bir yara ya da sorununun bulunmadığı tespit edildi.Veteriner Sağlık Teknikeri Kürşat Aydınlık, kerkenezin durumunun halk arasında kanatlarını yel almak olarak tabir edilen durum olduğunu ifade etti. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan kerkenez, Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Sağlık durumunun iyi olduğu ve uçabildiği öğrenilen kerkenezin beslenmesinin ardından doğal ortamına geri bırakılacağı aktarıldı.