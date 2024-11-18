Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.Ekipler, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması kapsamında il merkezinde ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 90 araç, 43 şahıs, 75 yabancı uyruklu şahıs, 26 umuma açık işyeri, 11 metruk bina ve 5 terminal noktasını kontrol eden ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada “Erzincan’ımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.