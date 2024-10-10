"Türkiye Yüzyılında 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu" ile ilgili toplantı düzenlendi.Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektör Yardımcısı Çağrı Çırak, vali yardımcıları ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla "Türkiye Yüzyılında 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu" ile ilgili toplantı düzenlendi.14-16 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzincan’da düzenlenecek olan sempozyumla ilgili olarak birimler tarafından yapılan hazırlıklar hakkında birim amirlerinden bilgi alan Vali Aydoğdu, "Erzincan’ımıza gelecek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayarak onların ilimizden güzel ayrılması ve bu önemli sempozyumun en iyi şekilde tamamlanması için hep birlikte gayret göstereceğiz." dedi.