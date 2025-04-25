Erzincan’da öğretim üyeleri ve ozanlar birleşerek Dede Korkut Ozanlar Derneğini kurdu.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, Prof. Dr. Aynur Nogayeva, Doç. Dr. Yusuf Babür, Doç. Dr. Kader Altın ve Erzincan ozanlarından Davut Kefçi, Hüseyin Bayram, Şükrü Elmas, Nuri Kaya’nın yönetiminde Dede Korkut Ozanlar Derneği kuruldu.Dede Korkut Ozanlar Derneği, Erzincan’ın otantik kültür-sanat merkezi Çırahane Kültürevinde yapılan açılış programıyla Türk dünyası kültür-sanat hayatına merhaba dedi.