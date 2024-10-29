Erzincan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.Valilik makamında gerçekleştirilen tebrik kabul merasiminin ardından Ordu Caddesi’ndeki kutlama törenine geçildi. Düzenlenen törende, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, törendeki polis, asker, öğrenci ve vatandaşları üstü açık arabadan selamlayarak bayramlarını kutladı. Gerçekleştirilen selamlama merasiminin ardından tören; saygı duruşunda bulunulması ve 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin mesajları okundu. Akabinde öğrenciler tarafından şiirler okundu.Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılmasının ardından gaziler, askeri araçlar, kamu kurum ve kuruluş araçları ile mehteran takımı protokolü selamladı. Töreni izlemeye gelen vatandaşlar ise tören birliklerinin geçişi esnasında ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.Vali Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada, "Bugün en büyük ve anlamlı milli bayramımız. Bu duygu, düşünce, heyecan ve gururla sizleri selamlıyorum. Gururluyuz çünkü, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve daha nice isimsiz kahramanın kurup bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti 101 yaşında. Bulunduğumuz coğrafya, insanlığın, kadim medeniyetlerin ve bütün semavi dinlerin beşiğidir. Herkesin göz diktiği bu yerde, asırlarca kalabilmenin ağır bedelleri vardır.Ancak o bedelleri ödemeyi göze alanların ve ödeyebilenlerin yurdudur Anadolu. Yani Türkün yurdudur. Cumhuriyetin ilanı sadece bir yönetim şekli değişikliği değildir. Kıtalara hükmeden Osmanlı güç kaybetmiş, Emperyalist güçlerde muhteris emelleri için harekete geçmişti. Amaç, Türkleri Anadolu’dan tamamen söküp atmaktı. Bilmiyorlardı ki bizim bir damla kanımız toprağa düşmüşse o toprak artık kıyamete kadar bizimdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından, İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da tersine çevrilmiş, Gelenler, geldikleri gibi gitmiş, Gitmek istemeyenler de denize dökülmüştür. Onun için Cumhuriyet, Yeni bir devlet, Yeni bir rejim, Yeniden dirilişin adıdır. Milletimiz kendi kurduğu devleti, 101 yıldır yine kendisi yönetiyor. Hem de sarsılmaz bir irade ile. Makam ve mevkiler geçicidir. Ebet müddet baki olacak olan ise Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bizlerde, varlığımızı onun için feda edecek neferleriz.İçimizdeki bu millet aşkı, bu devlet aşkı, bu vatan aşkı asla sönmeyecektir. Atatürk’ün bizlere emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzyıllarca ilelebet yaşayacaktır. Nice bin yıllara diyorum. Bunun teminatı, biraz önce burada şiir okuyan gençlerimizin ruh halleridir. Vatan onları koruyacak, kollayacak. İnşallah onlarda Al bayrağın gölgesi altında bu değerlerimizi kıyamete kadar devam ettirecektir. Yine bu duygu ve düşüncelerle Erzincan’a girdim ne güzel bağlar, Erzincan’a girdim ne güzel bağlar. Cumhuriyetimizin banisi, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kuruluşundan bugüne kadar canlarını ve kanlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyor, Hayatta kalan kahraman gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” dedi.Düzenlenen törene il protokolünün yanı sıra kamu kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.