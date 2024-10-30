Cumhuriyetin 101. yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde “Cumhuriyet Türküleri Konseri” düzenlendi.Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından Dr. Öğretim Üyesi Taner Uluçay yönetiminde, Cumhuriyet Türküleri Konseri düzenlendi.Mavi Salon’da gerçekleşen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdem Yavuz, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Etkinlikte, Cumhuriyet dönemine ait türküler seslendirilerek, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine dair duygu ve değerler bir kez daha hatırlandı. Program sonunda Rektör Levent, bu anlamlı etkin için Dr. Öğretim Üyesi Taner Uluçay ve ekibine teşekkürlerini iletti.