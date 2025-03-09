Erzincan’da 6 yaşındaki Ahmet Asaf Şimşek’in polislerle buluşma hayali, Vali Hamza Aydoğdu tarafından gerçekleştirildi.Ahmet, sosyal medya aracılığıyla babası Salih Şimşek ile birlikte Valiliğe ulaştı. Ahmet’in bu isteği, Vali Aydoğdu tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet’in Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki evine giderek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Ekiplerin motosikletine bindirdiği Ahmet Asaf, sonrasında polis aracı ile tura çıkarıldı. Yunus polisleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet, yunus polisi olma hayalinden bahsetti. Bu güzel an için Vali Aydoğdu ve polislere teşekkürlerini iletti.