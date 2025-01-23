Erzincan’da İçişleri Bakanlığı tarafından 2025 yılı Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi kapsamında yapılacak hazırlıklar noktasında toplantı düzenlendi.AFAD salonunda düzenlenen ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile karların erimesiyle meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda alınacak önlemler değerlendirildi.İlkbahar mevsiminde havaların ısınması ile birlikte dağların zirvesinde ve yamaçlarında biriken karların ani ve hızlı erimesiyle akarsuların debilerinde artış olabileceği kaydedilen toplantıda; oluşabilecek sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı.