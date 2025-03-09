Erzincan’da büyükbaş hayvancılık faaliyeti yürüten işletmeler arilik belgesi alabilmek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekipleri işletmelerdeki incelemelerini sürdürüyor.Erzincan merkeze bağlı Aydoğdu köyünde faaliyet gösteren Taha Yasin Mutlu’ya ait olan 200 sağmal olmak üzere toplam 450 baş büyükbaş hayvandan oluşan işletme arilik başvurusunda bulunan işletmelerden biri. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, bugün arilik başvurusunda bulunan işletmeyi ziyaret etti.Büyükbaş hayvancılık işletmesinin fiziki şartlarını yerinde gören ve işletme yetkililerinden faaliyetler hakkında bilgi alan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’daki modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini kaydetti.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ari hayvancılık işletmelerine tanıdığı haklardan faydalanmak isteyen hayvancılık işletmeleri arilik belgesi alabilmek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip, tüm hayvanları şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hastalıklardan ari işletme olarak kabul ediyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker büyükbaş hayvan işletmelerinin arilikle ilgili başvuruları hakkında yaptığı değerlendirmede; "Buradaki amaç ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu, sığır, koyun, keçi brusellozu ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bu hastalıklardan halk sağlığının korunması amacı ile hastalıktan ari işletme desteklemesi uygulanmaktadır. Hayvan sağlığının korunması yanında kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi sağlanmaktadır. Buna uygun olarak da Erzincan’da çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu