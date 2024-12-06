Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen budama teknikleri konulu eğitim programına 150 kişi katıldı.Erzincan’ın son yıllarda çıkış yakalayan sektörleri arasında ilk sıralarda yer alan meyvecilik sektöründe önemli kültürel işlemleri başında gelen budama, verim ve kalite üzerinde son derece büyük bir etkiye sahip.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı katılımın yoğun olması dolayısıyla 2 grup halinde düzenlendi. Arazinin kar altında olması hasebiyle eğitimin teorik kısmı salonda verildi. Pratik kısmı ise bahar aylarında gerçekleştirilecek olan eğitimde katılımcılara meyve ağaçlarında uygulanacak budama teknikleri konusunda Ziraat Mühendisi Özkan Bozbek, Ziraat Mühendisi Veli Okumuş ve Tekniker Vahap Tural Işık tarafından işin püf noktaları anlatıldı.Katılımcılara ayrıca Akdeniz meyve sineği ve kahverengi kokarca ile ilgili teknik bilgiler sunuldu.Eğitim programının açılış kısmına katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin, katılımcılara eğitimin önemini anlattı.Erzincan’ın bölgede önemli bir meyvecilik bölgesi olduğunu vurgulayan İl Müdürü Şahin, teknik anlamda bu işin yapılması için çiftçilerin eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi. Budamanın meyvecilik sektöründe uygulanan en önemli işlerin başında geldiğini kaydeden Şahin, verim ve kalitenin artırılmasının ilk şartının uygun zamanda doğru yapılacak budama olduğunu söyledi.